Мендеш предлагает Роналду «Милану» и «Наполи». Ради этого трансфера он готов помочь им продать Леау и Осимхена

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Агент Жорже Мендеш активно ищет для Криштиану Роналду клуб, участвующий в Лиге чемпионов.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, он возобновил контакты с двумя итальянскими командами – «Наполи» и «Миланом».

У неаполитанцев на данный момент достаточно атакующих футболистов, но Мендеш готов поспособствовать переходу форварда Виктора Осимхена в другой клуб на выгодных условиях. Рассматривается, например, вариант с «Манчестер Юнайтед» – нигерийца могли бы подписать как раз на место Роналду. Но пока это находится на уровне идеи.

Также агент связался с «Миланом» и готов там реализовать схему, аналогичную вышеуказанной, с форвардом Рафаэлом Леау. Впрочем, «россонери» никогда не собирались и не планируют продавать 23-летнего игрока.

Также Мендеш рассматривает иные клубы, среди которых называются «Челси», «Марсель» и «Спортинг».

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