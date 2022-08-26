Мендеш предлагает Роналду «Милану» и «Наполи». Ради этого трансфера он готов помочь им продать Леау и Осимхена

Агент Жорже Мендеш активно ищет для Криштиану Роналду клуб, участвующий в Лиге чемпионов.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, он возобновил контакты с двумя итальянскими командами – «Наполи» и «Миланом».
У неаполитанцев на данный момент достаточно атакующих футболистов, но Мендеш готов поспособствовать переходу форварда Виктора Осимхена в другой клуб на выгодных условиях. Рассматривается, например, вариант с «Манчестер Юнайтед» – нигерийца могли бы подписать как раз на место Роналду. Но пока это находится на уровне идеи.
Также агент связался с «Миланом» и готов там реализовать схему, аналогичную вышеуказанной, с форвардом Рафаэлом Леау. Впрочем, «россонери» никогда не собирались и не планируют продавать 23-летнего игрока.
Также Мендеш рассматривает иные клубы, среди которых называются «Челси», «Марсель» и «Спортинг».