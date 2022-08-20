Подписать Роналду хочет «Марсель». Руководство контактировало с Мендешем (Никколо Чеккарини)

«Марсель» заинтересован в приглашении нападающего .

По сведениям итальянского журналиста Никколо Чеккарини, французский клуб контактировал с агентом португальца Жорже Мендешем по поводу возможного трансфера.

But Football Club со ссылкой на Александра Жакена из La Provence подтверждает: президент Пабло Лонгория действительно наводил справки насчет ситуации, в которой находится Роналду.

При этом журналист RMC Sport Флоран Жермен приводит слова руководства клуба Лиги 1 о том, что намерения приглашать Роналду у него нет.

Ранее сообщалось, что Роналду хотел перейти в дортмундскую «Боруссию», однако немецкая команда отказалась его приобретать.