Подписать Роналду хочет «Марсель». Руководство контактировало с Мендешем (Никколо Чеккарини)

«Марсель» заинтересован в приглашении нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
По сведениям итальянского журналиста Никколо Чеккарини, французский клуб контактировал с агентом португальца Жорже Мендешем по поводу возможного трансфера.
But Football Club со ссылкой на Александра Жакена из La Provence подтверждает: президент «Марселя» Пабло Лонгория действительно наводил справки насчет ситуации, в которой находится Роналду.
При этом журналист RMC Sport Флоран Жермен приводит слова руководства клуба Лиги 1 о том, что намерения приглашать Роналду у него нет.
Ранее сообщалось, что Роналду хотел перейти в дортмундскую «Боруссию», однако немецкая команда отказалась его приобретать.