«МЮ» и «Челси» прекращают борьбу за де Йонга, «Ливерпулю» он не интересен. Френки, вероятно, останется в «Барсе»

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Френки де Йонг, вероятно, не уйдет из «Барселоны» этим летом.

«Манчестер Юнайтед» не собирается предпринимать новых активных действий, чтобы заполучить 25-летнего полузащитника. «Челси» также не смог добиться прогресса в переговорах.

«Ливерпуль», который из-за большого количества травм хочет усилить центр поля, не заинтересован в приглашении Френки, пишет журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

В связи с этим де Йонг, как ожидается, продолжит выступать за «Барселону». Сообщалось, что футболист готов обсудить с клубом реструктуризацию контракта.

В этом сезоне хавбек принял участие во всех трех матчах «Барсы» в Ла Лиге. В двух из них де Йонг выходил на замену. Статистику игрока можно изучить здесь.

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