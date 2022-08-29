«МЮ» и «Челси» прекращают борьбу за де Йонга, «Ливерпулю» он не интересен. Френки, вероятно, останется в «Барсе»

Френки де Йонг, вероятно, не уйдет из «Барселоны» этим летом.

не собирается предпринимать новых активных действий, чтобы заполучить 25-летнего полузащитника. также не смог добиться прогресса в переговорах.

, который из-за большого количества травм хочет усилить центр поля, не заинтересован в приглашении Френки, пишет журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

В связи с этим де Йонг, как ожидается, продолжит выступать за «Барселону». Сообщалось, что футболист готов обсудить с клубом реструктуризацию контракта.

В этом сезоне хавбек принял участие во всех трех матчах «Барсы» в . В двух из них де Йонг выходил на замену. Статистику игрока можно изучить здесь.