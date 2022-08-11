Девушка де Йонга не хочет покидать Барселону. Они с Френки хорошо обосновались в городе

Названа еще одна причина отказа Френки де Йонга покидать «Барселону».

25-летний хавбек сборной Нидерландов не хочет уходить из «Барсы», так как это клуб его мечты, за который он мечтал выступать еще в детстве.

Кроме того, Френки и его девушка Микки Кимени хорошо обосновались в Барселоне. В особенности это касается Микки, которая хочет продолжать жить в столице Каталонии.

Ранее сообщалось, что Де Йонг хочет остаться в «Барсе», так как считает, что клуб готов брать трофеи.

Напомним, что на Френки претендуют и . «МЮ» уже договорился с «Барсой» о трансфере, лондонцы близки к этому, но футболист против переезда.

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