Девушка де Йонга не хочет покидать Барселону. Они с Френки хорошо обосновались в городе

Названа еще одна причина отказа Френки де Йонга покидать «Барселону».
25-летний хавбек сборной Нидерландов не хочет уходить из «Барсы», так как это клуб его мечты, за который он мечтал выступать еще в детстве.
Кроме того, Френки и его девушка Микки Кимени хорошо обосновались в Барселоне. В особенности это касается Микки, которая хочет продолжать жить в столице Каталонии.
Ранее сообщалось, что Де Йонг хочет остаться в «Барсе», так как считает, что клуб готов брать трофеи.
Напомним, что на Френки претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». «МЮ» уже договорился с «Барсой» о трансфере, лондонцы близки к этому, но футболист против переезда.
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