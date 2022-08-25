Агент де Йонга прибыл на встречу с «Барселоной». Клуб будет уговаривать хавбека снизить зарплату или уйти, игрок не хочет ни того, ни другого

Руководство «Барселоны» готовится к новой встрече с агентом хавбека Френки де Йонга.

По данным Diario Sport, Али Дурсун, представляющий интересы футболиста, уже прибыл в Каталонию и собирается обсудить будущее клиента.

хотела бы продолжить сотрудничество с нидерландцем, однако для этого нужно, чтобы он согласился на снижение зарплаты. Если таких уступок не последует, сине-гранатовые попытаются убедить игрока сменить команду. Среди претендентов на полузащитника назывались и .

Сам де Йонг никуда уходить не хочет, но в то же время и вариант со снижением зарплаты не готов рассматривать, поскольку у «блауграны» и так есть перед ним долги.

«МЮ» готов отказаться от попыток купить де Йонга. В клубе убеждены, что хавбек останется в «Барсе»