Фанат «Спартака» погиб перед игрой с «Факелом», выпав из окна. У стадиона в Воронеже были как минимум две драки болельщиков

Болельщик «Спартака» Иван Панарин погиб перед игрой с «Факелом» в 7-м туре Мир РПЛ.
Фанат красно-белых прибыл в Воронежскую область ради команды, но посещать матч не намеревался из-за бойкота Fan ID. Он собирался встретиться со знакомыми и отдохнуть вместе с женой и дочкой.
Панарин скончался после несчастного случая в пансионате, расположенном в 30 километрах от Воронежа. Он выпал из окна ночью перед матчем клубов.
Болельщики «Спартака» запустили в соцсетях сбор средств семье погибшего.
Также сообщается, что на улицах Воронежа, несмотря на отказ «Спартака» от гостевой квоты, было много людей с атрибутикой московского клуба, а неподалеку от Центрального стадиона профсоюзов, где прошла игра чемпионата, были зафиксированы как минимум две драки.
Фанаты «Факела» с ночи ждали открытия касс перед матчем со «Спартаком», продавали места в очередях