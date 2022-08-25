Фанаты «Факела» с ночи ждали открытия касс перед матчем со «Спартаком», продавали места в очередях

В Воронеже огромный ажиотаж перед матчем «Факел» – .

Болельщики «Факела» стоят в огромных очередях за билетами, некоторые – со вчерашнего вечера, сообщает телеграм-канал «Воронеж №1».

Билетов не хватает всем желающим. В интернете продают места в очередь.

У Центрального стадиона профсоюзов кассы с утра были закрыты, люди, пытаясь открыть их, сломали рольставни, после чего неисправный механизм пришлось держать на весу.

Игра 7-го тура Мир РПЛ пройдет 27 августа 2022, начало – в 17:30 по московскому времени.

Теперь «Факел» – самый громкий клуб РПЛ. Вот что рассказывают его болельщики