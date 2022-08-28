Соболев о подарке Федуну: «У него по факту все есть. Нарисую что-нибудь, ха-ха»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о прощальном подарке Леониду Федуну.

– Джикия сказал, что у команды будет встреча с Федуном. Что вы ему подарите?

– Я не в курсе этой встречи. Что подарить? Пока не знаю, посмотрим. Сложно что-то придумать. У него по факту все есть. Что-нибудь своими руками сделаю, ха-ха.

– Например? Рисунок?

– Да, нарисую что-нибудь, ха-ха, – ответил Соболев.

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