Захарян пока не получил британскую визу для перехода в «Челси». Нужно еще пройти медосмотр

еще не получил британскую визу, которая нужна для перехода в «Челси».

В пятницу, 26 августа, хавбек улетел в Нижний Новгород, где пройдет матч с «Пари НН» в 7-м туре Мир .

Как пишет , визы у Захаряна пока нет. Еще как минимум надо пройти медосмотр – вероятнее всего, в Европе.

Оклад футболиста пока не обсуждался. В ближайшее время надо решить ряд вопросов – это медосмотр, виза, оплата 15 миллионов евро. До закрытия окна в Англии осталось 5 дней.

Ранее сообщалось, что клуб готов купить Арсена за 15 млн евро. Агент игрока заявил, что согласование контракта с «Челси» находится на финальной стадии.

Утверждалось, что Захарян в «Челси» будет зарабатывать 960 тысяч фунтов в год. Кроме того, «Динамо» хочет сохранить футболиста до конца сезона в аренде, но «синим» хавбек нужен уже сейчас.

Ого, «Челси» хочет купить Захаряна! Трансфер ведет Рафаэла Пимента, босс агентства Райолы

Главное по Захаряну в «Челси». Есть ли для него роль? Кто конкуренты? Поможет ли Тухель?