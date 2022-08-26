Захарян соответствует необходимым для перехода в АПЛ требованиям

соответствует требованиям, необходимым для перехода в чемпионат Англии.

Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на компанию Catenaccio AI, разработавшую специальный GBE Points Calculator, которым пользуются английские клубы, чтобы понимать, кого из игроков можно подписать.

В Англии есть специальные правила, согласно которым потенциальный новичок должен провести определенное количество матчей за сборную, а также в национальном чемпионате и еврокубках.

В последние 12 месяцев Захарян отыграл в 80% матчей за сборную России (поучаствовал в 4 из 5 игр, еще две пропустил из-за травмы, поэтому они не идут в расчет). Минимальная планка – 70% матчей за сборную.

Если бы Валерий Карпин не привлекал его к играм за сборную, хавбеку все равно хватило бы баллов для перехода. 7 баллов он получил за матчи в (исходя из уровня лиги и 87% проведенного времени за клуб) и 8 баллов за уровень лиги в оценке Ассоциации английского футбола.

Ранее сообщалось, что клуб готов купить Арсена за 15 млн евро. Агент игрока заявил, что согласование контракта с «Челси» находится на финальной стадии.

Утверждалось, что Захарян в «Челси» будет зарабатывать 960 тысяч фунтов в год. Кроме того, «Динамо» хочет сохранить футболиста до конца сезона в аренде, но «синим» хавбек нужен уже сейчас.

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Главное по Захаряну в «Челси». Есть ли для него роль? Кто конкуренты? Поможет ли Тухель?