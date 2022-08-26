Антони: «Я хочу уйти из «Аякса». Прошу продать меня за рекордные деньги, но клуб отказывается»

Полузащитник Антони заявил о желании уйти из «Аякса».

В пятницу стало известно, что нидерландский клуб отклонил предложение в 90 миллионов евро от «Манчестер Юнайтед».

– Что произошло сегодня, в пятницу?

– Сегодня на встрече с клубом я выразил свой прежний интерес к уходу, только на этот раз с солидным предложением на столе. «Аякс» отказался, аргументировав это тем, что у них есть только 5 дней, чтобы найти мне замену.

– Почему «Аякс» не отпускает тебя?

– Я не прошу «Аякс» просто отпустить меня. Я прошу продать меня по рекордной цене за игрока Эредивизи. Я настаивал на этом с февраля, чтобы клуб мог спокойно перестроить команду.

– Как проходят переговоры о трансфере?

– В феврале этого года мои агенты прибыли в Амстердам и сообщили «Аяксу» о желании покинуть клуб и принять новый вызов. Мы дали понять, что будут заинтересованные клубы, а вместе с этим и хорошие предложения.

– Что ты сказал клубу?

– В течение трансферного окна встречи продолжались, и я получил предложение от «Аякса» о продлении контракта. Но я еще раз ясно дал понять, что хочу уйти, – сказал Антони в интервью Фабрицио Романо.