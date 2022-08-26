«Динамо» хочет сохранить Захаряна до конца сезона в аренде, «Челси» хавбек нужен уже сейчас («Чемпионат»)

после перехода в «Челси» может остаться в «Динамо».

Ранее сообщалось, что клуб готов купить 19-летнего хавбека за 15 млн евро. Агент Арсена заявил, что согласование контракта с «Челси» находится на финальной стадии. Утверждалось, что Захарян в «Челси» будет зарабатывать около 1,25 млн фунтов в год.

«По трансферу Захаряна есть одна важная деталь. Динамовцы будут рады, если «Челси» и Арсен согласятся на аренду игрока москвичами до зимы или до конца сезона.

Однако «Динамо» не будет ставить эту опцию, как обязательную в переговорах по трансферу. Пару часов назад агент Захаряна Павел Андреев мне сказал, что «на данный момент, аренда не обсуждается».

Вполне допускаю, что Арсен сразу в Англию может и не поехать», – написал журналист РБК Грант Гетадарян.

По информации «Чемпионата», при переговорах с «Челси» спрашивало о возможности оставить Захаряна в московском клубе на правах аренды до конца сезона. Лондонский клуб относится к такой идее скептически, аргументируя это тем, что полузащитник нужен «Челси» уже сейчас.

По данным источника, бывший владелец «Челси» не связан с возможным переходом Захаряна в английскую команду.

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