На матч-открытие волейбольного ЧМ в Любляне между Бразилией и Кубой пришли 350 зрителей, на матч Япония – Катар – 100. Турнир должен был пройти в России

Теги чемпионат мира болельщики FIVB Волейбол

В Польше и Словении проходит чемпионат мира по волейболу среди мужчин.

Изначально турнир должен был пройти в России, но Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла соревнования. 

Согласно протоколу FIVB, матч-открытие турнира между сборными Бразилии и Кубы в словенской Любляне посетили 350 болельщиков. 

На матч между Японией и Катаром пришли 100 зрителей, на матч Франция – Германия – 800. Вместимость арены в Любляне, где проходит турнир, составляет от 12480 до 14480 зрителей. 

В польском Катовице, где прошел матч между США и Мексикой, на стадион пришли 4299 болельщиков. 

ФОТО

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные