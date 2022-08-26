На матч-открытие волейбольного ЧМ в Любляне между Бразилией и Кубой пришли 350 зрителей, на матч Япония – Катар – 100. Турнир должен был пройти в России

В Польше и Словении проходит чемпионат мира по волейболу среди мужчин.
Изначально турнир должен был пройти в России, но Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла соревнования.
Согласно протоколу FIVB, матч-открытие турнира между сборными Бразилии и Кубы в словенской Любляне посетили 350 болельщиков.
На матч между Японией и Катаром пришли 100 зрителей, на матч Франция – Германия – 800. Вместимость арены в Любляне, где проходит турнир, составляет от 12480 до 14480 зрителей.
В польском Катовице, где прошел матч между США и Мексикой, на стадион пришли 4299 болельщиков.