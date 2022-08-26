Трусова, Усачева, Дэвис и Смолкин прошли третью проверку на допинг в РУСАДА с начала года, Щербакова и Валиева – первую

Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова в июле прошли первую с начала 2022 года проверку на допинг в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы антидопингового агентства. В июле тестирование также прошли Александра Трусова, Дарья Усачева, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, для которых проверка стала третьей в 2022 году, и Софья Акатьева, Дарио Чиризано, Денис Горелкин, Софья Леонтьева, Максим Некрасов и Елизавета Пасечник, которые тестировались в РУСАДА впервые с начала года.

В 2021 году РУСАДА тестировало Валиеву один раз – на чемпионате России 25 декабря. Позднее, уже во время Олимпиады в Пекине, стало известно, что в ее допинг-пробе найден запрещенный препарат триметазидин.

На зимних Играх Валиева выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию, но так и не получила медаль из-за начала расследования по делу о допинге. 8 августа РУСАДА сообщило о завершающем этапе проверок со своей стороны.

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