Жеребьевка группового этапа Лиги Европы начнется в 14:00 по московскому времени

Теги Ренн Монако Нант Станислав Черчесов Рома Лацио Манчестер Юнайтед Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев высшая лига Португалия Брага высшая лига Нидерланды ПСВ Фейеноорд премьер-лига Англия бундеслига Германия Бетис Реал Сосьедад высшая лига Швеция Мальме лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига высшая лига Бельгия Цюрих Фенербахче Трабзонспор высшая лига Турция Штурм высшая лига Австрия Лига Европы УЕФА высшая лига Болгария высшая лига Сербия Црвена Звезда высшая лига Финляндия ХИК высшая лига Норвегия высшая лига Дания Мидтьюлланд высшая лига Венгрия Арсенал Олимпиакос высшая лига Греция высшая лига Молдова Шериф высшая лига Кипр Омония высшая лига Азербайджан Карабах Фрайбург Унион Берлин АЕК Ларнака Буде-Глимт Ференцварош Юнион Лудогорец Футбол

Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23.

Для жеребьевки, которая начнется в 14:00 по московскому времени в Стамбуле, клубы разбиты на четыре корзины.

Первая корзина: «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лацио», «Брага», «Црвена Звезда», «Динамо» Киев, «Олимпиакос».

Вторая корзина: «Фейеноорд», ПСВ, «Ренн», «Монако», «Реал Сосьедад», «Карабах», «Мальме», «Лудогорец».

Третья корзина: «Шериф», «Бетис», «Мидтьюлланд», «Буде-Глимт», «Ференцварош», «Унион Берлин», «Фрайбург», «Фенербахче».

Четвертая корзина: «Нант», ХИК, «Штурм», АЕК Ларнака, «Омония», «Цюрих», «Юнион», «Трабзонспор».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные