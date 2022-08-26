Жеребьевка группового этапа Лиги Европы начнется в 14:00 по московскому времени

Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23.

Для жеребьевки, которая начнется в 14:00 по московскому времени в Стамбуле, клубы разбиты на четыре корзины.

Первая корзина: , , , , «Брага», «Црвена Звезда», Киев, «Олимпиакос».

Вторая корзина: «Фейеноорд», , «Ренн», , , , «Мальме», «Лудогорец».

Третья корзина: «Шериф», , «Мидтьюлланд», «Буде-Глимт», «Ференцварош», «Унион Берлин», «Фрайбург», «Фенербахче».

Четвертая корзина: «Нант», ХИК, «Штурм», АЕК Ларнака, «Омония», «Цюрих», «Юнион», «Трабзонспор».