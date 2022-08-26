Жеребьевка группового этапа Лиги конференций начнется в 15:30 по московскому времени

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Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа Лиги конференций-2022/23.

Перед церемонией, которая начнется в Стамбуле в 15:30 по московскому времени, 32 команды были распределены по четырем корзинам. Будут сформированы составы восьми групп.

Корзина 1: «Вильярреал» (Испания), «Базель» (Швейцария), «Славия» Прага (Чехия), АЗ (Нидерланды), «Гент» (Бельгия), «Истанбул» (Турция), «Партизан» (Сербия), «Вест Хэм» (Англия).

Корзина 2: ЧФР (Румыния), «Мольде» (Норвегия), «Стяуа» (Румыния), «Фиорентина» (Италия), «Кельн» (Германия), «Хапоэль Беер-Шева» (Израиль), «Аполлон» (Кипр), «Слован» (Словакия).

Корзина 3: «Ницца» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Жальгирис» (Литва), «Аустрия» (Австрия), «Хартс» (Шотландия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Сивасспор» (Турция), «Вадуц» (Лихтенштейн).

Корзина 4: «Днепр-1» (Украина), «Лех» (Польша), «Словацко» (Чехия), «Силькеборг» (Дания), «Юргорден» (Швеция), «Пюник» (Армения), РФШ (Латвия), «Балкани» (Косово).

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