ЭСК РФС: Сухой ошибочно засчитал гол Малкома в матче с «Торпедо»

Арбитр Алексей Сухой ошибочно засчитал гол футболиста Малкома в ворота .

Департамент судейства РФС обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭКС) с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с взятием ворот «Торпедо» на 87-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Торпедо» на 87-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном пограничном эпизоде действия атакующего игрока команды «Зенит» №10 перед тем, как забить мяч в ворота соперников в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Торпедо» №4 , по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми и выходили за рамки правильного единоборства.

Так как он совершил контакт в ногах и толчок соперника в спину, в связи с чем, комиссия считает, что судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Торпедо», – сообщается на сайте РФС.