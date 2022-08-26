ЭСК РФС: Сухой ошибочно засчитал гол Малкома в матче с «Торпедо»

Арбитр Алексей Сухой ошибочно засчитал гол футболиста «Зенита» Малкома в ворота «Торпедо».
Департамент судейства РФС обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭКС) с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с взятием ворот «Торпедо» на 87-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Торпедо» на 87-й минуте матча.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном пограничном эпизоде действия атакующего игрока команды «Зенит» №10 Малкома перед тем, как забить мяч в ворота соперников в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Торпедо» №4 Олегом Кожемякиным, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми и выходили за рамки правильного единоборства.
Так как он совершил контакт в ногах и толчок соперника в спину, в связи с чем, комиссия считает, что судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Торпедо», – сообщается на сайте РФС.