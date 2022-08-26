Экс-игрока сборной России Федькова условно пожизненно отстранили за удар судье головой в лицо в матче детских команд

Экс-футболиста сборной России условно пожизненно отстранили за нападение на судью.

дисквалифицирован до конца 2022 года, а также условно пожизненно за удар арбитра головой в лицо во время матча детских команд, говорится в заявлении Федерации футбола Ростова-на-Дону.

Инцидент произошел на 42‑й минуте матча игроков 2005-2006 годов рождения между «Водником» и «СШОР-8», тренером которого является Федьков.

51-летний специалист получил красную карточку, «демонстративно оскорбил» судью, а потом ударил его головой в лицо. После этого игра была прекращена.

Напомним, что Федьков выступал за ростовский СКА, «Балтику», «Сокол», «Терек», «Шахтер» и другие клубы. На его счету два матча в составе сборной России.

Фото: ffrnd.ru

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