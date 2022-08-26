Представлены мячи для Лиги Европы и Лиги конференций

УЕФА показал мячи для группового этапа еврокубков сезона-2022/23.

Представлены мячи для и Лиги конференций. Они разработаны японской компанией Molten.

«Дизайн вдохновлен энергией и страстью игроков, болельщиков и работников клубов.

Новый мяч отражает волну энергии Лиги Европы. Она олицетворяет эмоциональные взлеты и падения, которые переживают на протяжении турнира как болельщики, так и сами игроки. Энергетическая волна изображена посредством геометрических форм, которые изначально заложены в айдентику турнира и трофея. Две волны встречаются друг с другом, что символизирует столкновение команд на поле.

Новый мяч создан с использованием структуры ACENTEC – уникальной технологии термический склейки, позволяющей получать гладкое и бесшовное покрытие, которого невозможно добиться при ручной работе. В результате получается однородная поверхность с низким водопоглощением, что снижает влияние на игру неблагоприятных погодных условий.

Новый клапан снижает трение на 40% по сравнению с предыдущими моделями при надувании, что делает мяч более устойчивым к повреждениям», – говорится в заявлении .

Фото: ru.uefa.com