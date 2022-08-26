На Гран-при Бельгии штрафы за замену моторов получат сразу шесть гонщиков: Леклер, Ферстаппен, Норрис, Окон, Шумахер и Боттас

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«Формула-1» опубликовала последнюю информацию о моторных штрафах на Гран-при Бельгии.

Помимо Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Шарля Леклера («Феррари»), которые получат полностью новые силовые установки в Спа, потеря позиций ждет еще целый ряд пилотов.

Так, моторные штрафы в Бельгии получат Ландо Норрис («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин»), Мик Шумахер («Хаас») и Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

На болидах Ферстаппена, Норриса, Окона и Боттаса заменят ДВС, турбины и генераторы MGU-K – по всем элементам у гонщиков произойдет превышение допустимого количества на сезон. В случае с Ферстаппеном, Оконом и Леклером штрафы будут получены за замены генератора MGU-H. Леклеру также заменят ERS. В то время как на болиде Шумахера, помимо основных, заменят блок управления электроникой.

Также на болидах Леклера, Ферстаппена, Боттаса и Шумахера проведут замены коробки передач.

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