Депутат Пайкин: «Крымский футбол будет интегрирован в российский. Это неизбежный процесс, несмотря на позицию УЕФА»

Депутат Борис Пайкин уверен, что крымские клубы будут интегрированы в российский футбол.

«Крымский футбол будет интегрирован в российский, это неизбежный процесс, несмотря на позицию по этому вопросу . Это понимание есть и у руководства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Впрочем, мы прекрасно осознаем, что это небыстрый путь, поскольку стоит задача не навредить необдуманными шагами всему российскому футболу.

Но очевидно, что надо иметь «дорожную карту», предполагающую разные варианты интеграции, организовать турниры, учитывающие особый статус крымского футбола.

Думаю, включение клубов полуострова в ФНЛ позволит получить определенный опыт интеграции крымского футбола в свои турниры, который впоследствии может быть учтен и » , – приводит слова члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи его пресс‑служба.

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