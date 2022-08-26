Глава судей РФС: «Детектор лжи – абсолютное зло, но еще большее зло – этические нарушения. Как бороться с ними без проверок и отстранений? Никак»

Глава судей в интервью Sports.ru высказался о проверке арбитров на детекторе лжи.

– Судей до сих пор проверяют на детекторе лжи. Как это возможно в 2022 году?

– Детектор лжи – это абсолютное зло. Но еще большее зло – этические нарушения. Как бороться с этическими нарушениями без проверок и отстранений? Никак.

В случае проверки судьи у нас есть перечень пунктов, которым мы следуем. Полиграф – последний, седьмой, пункт проверки, он проводится только по желанию арбитра.

Перед этим идет решение ЭСК по ключевым моментам, поминутный разбор матча, поминутный разбор ЭСК вообще по всем моментам, которые могли влиять, запрос баланса, запрос сведений о имущественном состоянии, ставки и так далее, и тому подобное.

Предположим, вы собрали эти сведения, все в норме, но есть необъяснимое решение судьи. Что с этим делать?

– Даже в «Основном инстинкте» с Шэрон Стоун над полиграфом смеялись и показывали, как легко его обойти.

– Есть два или три способа обхода полиграфа. Например, дыхательный способ. Или когда ты сам себе боль причиняешь, сбивая показатели. Есть еще медикаментозный способ, когда ты разгоняешь или замедляешь психику. Все эти способы давно исследованы, они ловятся.

Полиграф будет бессмысленным, если просто спросить судью, брал ли он когда-либо взятку. Да и не только судью – полицейского, банкира, бизнесмена, кого угодно.

Но если проверять в привязке к конкретной ситуации, когда высоки риски в связи с этой проверкой…

– … то сердечко начинает биться?

– Дело не в сердечке. Там шесть показателей. Например, на потожировой показатель вы не можете повлиять. Он не контролируется мозгом, вы не можете себя заставить не потеть.

Проверка судей на полиграфе – она добровольная и только дополняет картину. Да, может быть ощущение, что есть нечистоплотность, что она в нескольких матчах, анализ сезона это показывает, эксперты подтверждают. Но есть же смысл дать арбитру дополнительный шанс защитить себя? – сказал .

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