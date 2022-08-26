Глава судей РФС о заговоре против «Спартака»: «В нашей публичной системе заговоры либо невозможны, либо мы настолько круты, что делаем это в прямом эфире и дурачим всех»

Глава судей в интервью Sports.ru высказался о теории заговора против «Спартака».

– Судьи обсуждают антиспартаковский заговор?

– Нет. Я сейчас объясню, почему он невозможен.

Во-первых, любой заговор всегда математически раскладывается. Во-вторых, мы создали такую систему, что тут два варианта: либо мы против заговоров (и антиспартаковских, и вообще любых), либо мы настолько круты, что делаем это в прямом эфире и дурачим всех.

Смотрите: все департаменты разделены, есть система ротации судей, есть люди, которые ставят оценки, есть люди, которые объясняют решения. Все это публикуется, с видео, максимально публично.

В общем, мы создали систему, в которой заговор возможен только в том случае, если между собой договорятся одиннадцать человек. И публично все сделают.

Как вы считаете, это физически возможно? Да еще и на системной основе?

– Как бы это выглядело на практике?

– Условно, гипотетически представим, что я говорю судье: «Эту команду нужно прибить». Он спросит: «А дальше что? Вы же мне плохую оценку поставите, будете меня проверять».

Предположим, что говорю ему: «Да ладно, будет все нормально». Снова гипотетически представим, что дальше я иду к инспектору, прошу его: «Инспектор, ставь ему хорошую оценку». Окей, инспектор ставит ему хорошую оценку.

Это пересматривает департамент инспектирования. И говорит: «Что-то инспектор тут не прав». Я иду к департаменту, говорю: «Слушайте, тут все правильно, не надо ничего».

Дальше клуб подает жалобу, говорит: «Погодите?» После этого я между семью экспертами бегаю, которые раньше еще и иностранцами были.

Как это все работает? Если и существует такой заговор, это на уровне тайного международного правительства. То есть это очень крутой заговор.

Когда мы вместо того, чтобы оставить все в одних руках, распылили процедуры, расписали их, сделали все публичным, а теперь плетем заговоры.

Хорошо, предположим, схожу я ко всем, со всеми договорюсь, все увидят эту дичь. Сколько я сделаю таких туров? Один? Два? Прежде чем «Спартак» добьется того, что меня уберут. Да и не только я, а любой последующий, – сказал .

Интервью босса судей: деньги арбитров, заговор против Спартака, детектор лжи