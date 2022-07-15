«Европейцы вычеркнули себя из списка нормальных. На коленках они уже ползали, геям задницы целовали». Депутат Милонов об отклонении апелляции РФС

Депутат Виталий Милонов недоволен отклонением апелляций российских клубов и сборных в .

В пятницу Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции и российских клубов на отстранение от международных турниров со стороны и .

«Возможно, для того, чтобы соблюсти формальную процедуру и заявить о своей позиции, нужно подавать дальше апелляции, и еще раз напомнить им, что они нарушают все спортивные принципы. Но я считаю, что смысла нет. Решение, принятое политическими структурами, мы не отменим и не поменяем.

Европейцы стали бороться с нами не на футбольном поле, а через бумажки. Надо пожелать нашим парням крепости, а нашим спортивным властям, возможно, задуматься о том, чтобы побольше проводить международных состязаний с участием других команд, которые готовы к нам приезжать, чтобы наши спортсмены не теряли навык. Думаю, достаточно много команд смогут к нам приезжать. Мы могли бы пригласить команды с Ближнего Востока, Южной Америки, Латинской Америки.

Что касается отсутствия еврокубков, то тут нужно смотреть, что с ними будет лет через пять. Еще непонятно, что заставит европейцев сделать их меняющееся законодательство. На коленках они уже ползали, геям задницы целовали, можно только представить, какой ужас ждет футболистов через несколько лет.

Возможно, скоро решением Еврокомиссии какой-нибудь клуб Европы заставят поддаться в матче украинскому клубу для того, чтобы они могли почувствовать себя людьми. Оставим их в своей тусовке. Честно говоря, пока европейцы сами себя вычеркнули из списка нормальных», – заявил Милонов.