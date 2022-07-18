Депутат Свищев: «УЕФА и ФИФА нарушают права человека, футболисты могут коллективно обратиться в суд. Нам нельзя отступать»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Государственная дума CAS Дмитрий Свищев Политика дискриминация Футбол

Депутат Дмитрий Свищев призвал РФС продолжать бороться за права российского футбола.

Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Российского футбольного союза и российских клубов на отстранение от международных турниров со стороны ФИФА и УЕФА.

«Несмотря на решение CAS по иску РФС, нам точно нельзя отступать. РФС верно поступает, что хочет судиться дальше, обратиться в Верховный суд Швейцарии.

Я считаю, что УЕФА и ФИФА должны компенсировать нам затраты за неучастие в еврокубках и лишение нашей страны соревнований.

Более того, ФИФА и УЕФА нарушают права человека: у спортсменов отбирают единственное право на работу, на занятие спортом. Поэтому физические лица, футболисты, могут коллективно обратиться в суд, во всевозможные инстанции и подать жалобу на ФИФА, УЕФА и CAS о нарушении прав человека.

А РФС нужно ежедневно общаться с зарубежными коллегами, отстаивать свои интересы, вести переговоры. Что они и делают. Рано или поздно нас восстановят в правах, я уверен», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

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