Депутат Свищев: «УЕФА и ФИФА нарушают права человека, футболисты могут коллективно обратиться в суд. Нам нельзя отступать»

Депутат Дмитрий Свищев призвал РФС продолжать бороться за права российского футбола.

Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Российского футбольного союза и российских клубов на отстранение от международных турниров со стороны и .

«Несмотря на решение CAS по иску РФС, нам точно нельзя отступать. РФС верно поступает, что хочет судиться дальше, обратиться в Верховный суд Швейцарии.

Я считаю, что УЕФА и ФИФА должны компенсировать нам затраты за неучастие в еврокубках и лишение нашей страны соревнований.

Более того, ФИФА и УЕФА нарушают права человека: у спортсменов отбирают единственное право на работу, на занятие спортом. Поэтому физические лица, футболисты, могут коллективно обратиться в суд, во всевозможные инстанции и подать жалобу на ФИФА, УЕФА и CAS о нарушении прав человека.

А РФС нужно ежедневно общаться с зарубежными коллегами, отстаивать свои интересы, вести переговоры. Что они и делают. Рано или поздно нас восстановят в правах, я уверен», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.