Карпин пересказал историю о том, как из-за Fan ID ребенка не пустили на футбол: «Еще что-то нужно для понимания…»

опубликовал поступившую от болельщицы информацию о проблемах с Fan ID.

«Мы были вчера всей семьей, 5 человек. У сына не открылись госуслуги, не вводился пароль. Полтайма папа решал вопрос в комнатке МФЦ, у них зависла система, и без Fan ID не пустили ребенка.

Он пошел домой пешком со стадиона. Расстроилась, плакала, но такие правила. Пропустил игру.

По этой причине многие, наверное, и не ходят», – сказано в сообщении у Карпина в телеграме.

«Еще что-то нужно для понимания… 🤷🏼‍♂️» – добавил от себя главный тренер .

Fan ID получили 170 тысяч человек. Оформлять карту будут в МФЦ еще 50 регионов