Депутат Журова о словах Карпина: «Одно постановление правительства – и Fan ID не будет. Тренеры, РФС и болельщики должны говорить – мяч на их стороне»

Светлана Журова высказалась касательно комментария о Fan ID.

«Эксперты и футбольные специалисты и должны обсуждать эту тему. Тренеры, Мир , РФС и болельщики должны говорить об этом.

Мяч на их стороне. Это в их силах собраться и сесть за стол переговоров. На это нет никаких запретов.

Депутаты наделили правительство [правом] делать или не делать Fan ID на усмотрение ситуации.

Когда закон принимался, для его отмены не нужна Дума. Одно постановление правительства – и Fan ID не будет.

Это закон и был принят в зависимости от уровня соревнований. Была его необходимость на уровне международных соревнований.

Но кто же знал, что при принятии этого закона Россия не будет участвовать на международных соревнованиях?» – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

Карпин о Fan ID: «В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет»