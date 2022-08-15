Депутат Журова о словах Карпина: «Одно постановление правительства – и Fan ID не будет. Тренеры, РФС и болельщики должны говорить – мяч на их стороне»

Светлана Журова высказалась касательно комментария Валерия Карпина о Fan ID.
«Эксперты и футбольные специалисты и должны обсуждать эту тему. Тренеры, Мир РПЛ, РФС и болельщики должны говорить об этом.
Мяч на их стороне. Это в их силах собраться и сесть за стол переговоров. На это нет никаких запретов.
Депутаты наделили правительство [правом] делать или не делать Fan ID на усмотрение ситуации.
Когда закон принимался, для его отмены не нужна Дума. Одно постановление правительства – и Fan ID не будет.
Это закон и был принят в зависимости от уровня соревнований. Была его необходимость на уровне международных соревнований.
Но кто же знал, что при принятии этого закона Россия не будет участвовать на международных соревнованиях?» – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.
Карпин о Fan ID: «В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет»