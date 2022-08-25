Хосе Энрике о Роналду и Каррагере: «Это неправильно. Еще один пример того, почему мне никогда не будет нравиться Криштиану»

Бывший защитник «Ливерпуля» раскритиковал Криштиану Роналду.
Хосе Энрике не понравилось то, что нападающий Манчестер Юнайтед» демонстративно проигнорировал Джейми Каррагера, приветствуя Гари Невилла и Роя Кина перед игрой с «Ливерпулем» (2:1).
«Неуважение Роналду по отношению к Каррагеру – это неправильно. Кин и Невилл тоже убивали Криштиану в эфире Sky Sports, так что, я уверен, что это не из-за этого.
Каррагер так долго играл в футбол, провел так много матчей за «Ливерпуль» – просто скажи «привет» в знак уважения.
Это еще один пример того, почему мне никогда не будет нравиться Роналду. И когда он закончит играть, посмотрим, кто будет рядом с ним после такого», – написал испанец.