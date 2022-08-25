Хосе Энрике о Роналду и Каррагере: «Это неправильно. Еще один пример того, почему мне никогда не будет нравиться Криштиану»

Бывший защитник раскритиковал .

не понравилось то, что нападающий демонстративно проигнорировал , приветствуя и перед игрой с «Ливерпулем» (2:1).

«Неуважение Роналду по отношению к Каррагеру – это неправильно. Кин и Невилл тоже убивали Криштиану в эфире Sky Sports, так что, я уверен, что это не из-за этого.

Каррагер так долго играл в футбол, провел так много матчей за – просто скажи «привет» в знак уважения.

Это еще один пример того, почему мне никогда не будет нравиться Роналду. И когда он закончит играть, посмотрим, кто будет рядом с ним после такого», – написал испанец.