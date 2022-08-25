Хосе Энрике о Роналду и Каррагере: «Это неправильно. Еще один пример того, почему мне никогда не будет нравиться Криштиану»

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Бывший защитник «Ливерпуля» раскритиковал Криштиану Роналду.

Хосе Энрике не понравилось то, что нападающий Манчестер Юнайтед» демонстративно проигнорировал Джейми Каррагера, приветствуя Гари Невилла и Роя Кина перед игрой с «Ливерпулем» (2:1).

«Неуважение Роналду по отношению к Каррагеру – это неправильно. Кин и Невилл тоже убивали Криштиану в эфире Sky Sports, так что, я уверен, что это не из-за этого.

Каррагер так долго играл в футбол, провел так много матчей за «Ливерпуль» – просто скажи «привет» в знак уважения.

Это еще один пример того, почему мне никогда не будет нравиться Роналду. И когда он закончит играть, посмотрим, кто будет рядом с ним после такого», – написал испанец.

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