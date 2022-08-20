Экс-защитник «Ливерпуля» советует «МЮ» избавиться от .

«Роналду сказал, что выступит с заявлением через две недели, когда будет закрываться трансферное окно. Но мне кажется, что те серьезные культурные и качественные изменения, все то, что нужно сделать, чтобы начать погоню за «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» и приступить к строительству новой команды, невозможны, пока Криштиану в команде.

Дело в самом его присутствии, а также в его возрасте. Кажется, что «МЮ» нужно искать нового Роналду, а не держать старого. Нужно искать футболистов, которые будут преуспевать в будущем.

Вот почему трансфер вызывает у меня вопросы: «Юнайтед» надо подписывать следующего Каземиро. Пусть даже он будет сейчас не так хорош, как этот. Через два-три года это был бы один из лучших футболистов на своей позиции, и его можно было бы сохранять на протяжении 5-6 лет. Вот почему эта сделка кажется мне странной.

Роналду – феномен. Забить 20 голов в его возрасте, выступая в одном из самых больших клубов мира, – это признак высокого мастерства. Но он не хочет быть в команде, а она не может проводить перестройку, пока он не уйдет», – отметил Каррагер в подкасте Sky Sports.