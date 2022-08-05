Каррагер считает, что «МЮ» должен избавиться от Роналду: «Это усилило бы позиции тен Хага. Когда Пеп пришел в «Барсу», ушли Роналдиньо и Деку»

Джейми Каррагер развил мысль о том, что «Ман Юнайтед» следует расстаться с Криштиану Роналду.
«Когда Гвардиола пришел в «Барселону», ушли Роналдиньо и Деку. Джо Харт ушел, как только Пеп пришел в «Манчестер Сити». Я просто думаю, что такое решение сделало бы позиции тен Хага очень сильными и стало бы посылом для остальных игроков «Манчестер Юнайтед».
Не знаю, есть ли на Роналду претенденты, но этот цирк будет все хуже влиять на тренера и клуб, чем дольше он будет там оставаться. Чем быстрее с этим разберутся, тем лучше.
Они потеряли шансы на Лигу чемпионов в начале мая. Почему бы не сообщить клубу о желании уйти в случае непопадания в Лигу чемпионов в последний день сезона или незадолго до его окончания?» – сказал экс-защитник «Ливерпуля».
Джейми Каррагер: «Продал бы Роналду, будь я на месте тен Хага. С ним можно мириться, когда речь об одном из лучших в мире, но я не думаю, что сейчас это так»