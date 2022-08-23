Роналду демонстративно проигнорировал Каррагера, приветствуя Невилла и Кина перед игрой с «Ливерпулем»

Криштиану Роналду демонстративно не поприветствовал Джейми Каррагера на «Олд Траффорд».
Бывший защитник «Ливерпуля» работал на бровке вместе с Гари Невиллом и Роем Кином перед игрой с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».
Во время разминки нападающий «МЮ» подошел к экспертам, поприветствовал Невилла и Кина, но проигнорировал Каррагера, стоявшего между бывшими игроками «Юнайтед».
«Полный игнор!» – смеясь сказал Каррагер, когда Роналду ушел.
«Как и от большинства людей!» – пошутил в ответ ведущий Дэйв Джонс.
Каррагер этим летом неоднократно критиковал Роналду. «МЮ» накануне одержал победу над «Ливерпулем» (2:1), Роналду вышел на замену в концовке.