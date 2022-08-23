Роналду демонстративно проигнорировал Каррагера, приветствуя Невилла и Кина перед игрой с «Ливерпулем»

демонстративно не поприветствовал на «Олд Траффорд».

Бывший защитник работал на бровке вместе с и перед игрой с на «Олд Траффорд».

Во время разминки нападающий «МЮ» подошел к экспертам, поприветствовал Невилла и Кина, но проигнорировал Каррагера, стоявшего между бывшими игроками «Юнайтед».

«Полный игнор!» – смеясь сказал Каррагер, когда Роналду ушел.

«Как и от большинства людей!» – пошутил в ответ ведущий Дэйв Джонс.

Каррагер этим летом неоднократно критиковал Роналду. «МЮ» накануне одержал победу над «Ливерпулем» (2:1), Роналду вышел на замену в концовке.