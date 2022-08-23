Каррагер о Роналду: «Я получил тортом в лицо за то, что говорил правду. Тен Хаг со мной согласен»

Джейми Каррагер отреагировал на решение Криштиану Роналду не здороваться с ним.
Перед матчем «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» (2:1) португалец демонстративно проигнорировал Каррагера, поздоровавшись при этом с Гари Невиллом и Роем Кином, которые работали экспертами на игре вместе с экс-защитником мерсисайдцев.
«Я получил тортом в лицо за то, с самого начала говорил правду о Роналду.
Он получил тортом в лицо от тен Хага (Роналду не попал в стартовый состав – прим. Sports.ru). Это говорит о том, что тренер со мной согласен.
Возможно, легенды «МЮ» (подхалимы!) теперь тоже со мной согласятся», – написал Каррагер в твиттере.