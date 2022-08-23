Каррагер о Роналду: «Я получил тортом в лицо за то, что говорил правду. Тен Хаг со мной согласен»

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Джейми Каррагер отреагировал на решение Криштиану Роналду не здороваться с ним.

Перед матчем «Манчестер Юнайтед»«Ливерпуль» на «Олд Траффорд» (2:1) португалец демонстративно проигнорировал Каррагера, поздоровавшись при этом с Гари Невиллом и Роем Кином, которые работали экспертами на игре вместе с экс-защитником мерсисайдцев.

«Я получил тортом в лицо за то, с самого начала говорил правду о Роналду.

Он получил тортом в лицо от тен Хага (Роналду не попал в стартовый состав – прим. Sports.ru). Это говорит о том, что тренер со мной согласен.

Возможно, легенды «МЮ» (подхалимы!) теперь тоже со мной согласятся», – написал Каррагер в твиттере.

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