Каррагер о Роналду: «Я получил тортом в лицо за то, что говорил правду. Тен Хаг со мной согласен»

отреагировал на решение не здороваться с ним.

Перед матчем – на (2:1) португалец демонстративно проигнорировал Каррагера, поздоровавшись при этом с и , которые работали экспертами на игре вместе с экс-защитником мерсисайдцев.

«Я получил тортом в лицо за то, с самого начала говорил правду о Роналду.

Он получил тортом в лицо от тен Хага (Роналду не попал в стартовый состав – прим. Sports.ru). Это говорит о том, что тренер со мной согласен.

Возможно, легенды «МЮ» (подхалимы!) теперь тоже со мной согласятся», – написал Каррагер в твиттере.