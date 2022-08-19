Анзор Кавазашвили: «Зенит» был бы в топ-7 АПЛ, «Спартак» – в первой десятке»

Анзор Кавазашвили оценил шансы лидеров Мир конкурировать с командами .

«Мне пока нравится нынешний «Спартак». Про Абаскаля я ничего сказать не могу, но, если они играют хорошо, значит, виновник этому – Гильермо.

Я считаю, что красно-белым надо пройти первый круг чемпионата, а позже глянуть на их физическую форму. Если команда будет находиться в хорошей форме после зимнего перерыва, тогда будет бороться против , и «Локомотива».

Если бы «Спартак» играл в АПЛ, команда Абаскаля была бы в первой десятке чемпионата, а «Зенит» – в топ-7. Английский футбол абсолютно другой – тотальный», – отметил бывший вратарь «Спартака» и член комитета РФС по этике.