Анзор Кавазашвили: «Зенит» был бы в топ-7 АПЛ, «Спартак» – в первой десятке»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия премьер-лига Англия Анзор Кавазашвили Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили оценил шансы лидеров Мир РПЛ конкурировать с командами АПЛ.

«Мне пока нравится нынешний «Спартак». Про Абаскаля я ничего сказать не могу, но, если они играют хорошо, значит, виновник этому – Гильермо.

Я считаю, что красно-белым надо пройти первый круг чемпионата, а позже глянуть на их физическую форму. Если команда будет находиться в хорошей форме после зимнего перерыва, тогда «Спартак» будет бороться против «Зенита», ЦСКА и «Локомотива».

Если бы «Спартак» играл в АПЛ, команда Абаскаля была бы в первой десятке чемпионата, а «Зенит» – в топ-7. Английский футбол абсолютно другой – тотальный», – отметил бывший вратарь «Спартака» и член комитета РФС по этике.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные