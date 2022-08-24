Кавазашвили о «Зените»: «Это не народная команда, а сборище олигархов, газовых магнатов. Работают по схеме «Ман Сити»

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Анзор Кавазашвили заявил, что «Зенит» не народная команда. 

«Зенит» – не народная команда, а сборище олигархов, газовых магнатов. Они не нуждаются в помощи от болельщиков, которые им будут давать по рублю. Они достаточно богатые, амбициозные. В России у нас одна такая команда.

Я согласен, что «Зенит» работает по такой же схеме, как «Манчестер Сити». Но в Англии у них больше первоклассных соперников, а в России у нас только коллектив из Санкт-Петербурга, больше никого нет.

Работа клуба у «горожан» и сине-бело-голубых одинаковая. Но не надо путать одно: «Манчестер Сити» финансируется не из английских элит, вы же сами все знаете, откуда идут деньги. А подход, можно сказать, одинаковый – он очень схож», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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