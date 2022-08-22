Кавазашвили об уходе Федуна: «Все болельщики «Спартака» будут довольны, думаю. Он уже всем надоел»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Лукойл Р-Спорт Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что болельщики будут рады уходу Леонида Федуна из «Спартака».

Федун продал клуб «Лукойлу» и покинул должность президента.

«У Федуна выкупили все 100 процентов акций? Какие они молодцы. Я поздравляю вас. Я думаю, что все болельщики «Спартака» будут довольны этим решением. Он уже всем надоел.

Я сейчас ничего не могу вам сказать по этому поводу (о будущем клуба – прим.), надо все переварить. Потому что вопрос передачи собственности с одного юридического лица на другое сложный. Мы же не знаем, кто конкретно будет заниматься клубом вместо Федуна.

«Лукойл»? Компания же может оставить у себя контрольный пакет акций, а часть акций продать. Или наоборот, передать контрольный пакет каким-нибудь шейхам и так далее. Тем более когда клуб хорошо известен в мире, такие вопросы должны обсуждаться на уровне финансистов очень высокого ранга. Когда станет известно, кто будет руководить клубом, тогда многое станет ясно», – сказал бывший голкипер красно-белых и член комитета по этике РФС. 

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