Кавазашвили об уходе Федуна: «Все болельщики «Спартака» будут довольны, думаю. Он уже всем надоел»

считает, что болельщики будут рады уходу из «Спартака».

Федун продал клуб «Лукойлу» и покинул должность президента.

«У Федуна выкупили все 100 процентов акций? Какие они молодцы. Я поздравляю вас. Я думаю, что все болельщики будут довольны этим решением. Он уже всем надоел.

Я сейчас ничего не могу вам сказать по этому поводу (о будущем клуба – прим.), надо все переварить. Потому что вопрос передачи собственности с одного юридического лица на другое сложный. Мы же не знаем, кто конкретно будет заниматься клубом вместо Федуна.

? Компания же может оставить у себя контрольный пакет акций, а часть акций продать. Или наоборот, передать контрольный пакет каким-нибудь шейхам и так далее. Тем более когда клуб хорошо известен в мире, такие вопросы должны обсуждаться на уровне финансистов очень высокого ранга. Когда станет известно, кто будет руководить клубом, тогда многое станет ясно», – сказал бывший голкипер красно-белых и член комитета по этике РФС.