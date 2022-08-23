«Не очень понимаю, чем нужно наградить Федуна, орденом сутулого? Нас тоже можно наградить за то, что терпели этот «Спартак». Губерниев о предложении Гаджиева

прокомментировал идею о вручении награды «За вклад в развитие футбола».

Ранее с таким предложением выступил .

«Я знаю огромное количество людей, которые тратят деньги на российский футбол. В том числе и госкомпании. Не очень понимаю, чем нужно наградить Федуна, орденом сутулого? Медали за службу , вроде, нет. Это был его бизнес, он вполне достойный человек. Пусть продолжает работать в прекрасной нефтяной компании, акционером которой являюсь и я.

Нас тоже можно наградить за то, что мы терпели этот «Спартак», и миллионы болельщиков. Я уже ставил оценку «три» за игру , но там была инфраструктура, был стадион. Это же бизнес-проект. Не будем забывать, что помимо стадиона был и еще огромный жилой массив. Я так понимаю, что Федун не только тратил, но и зарабатывал.

Надо сказать спасибо человеку, у него было свое видение футбола. Может быть, следующий человек, который будет заниматься оперативным управлением, будет настолько плох, что мы еще вспомним Федуна. Хочу сказать ему спасибо и пожелать счастья в семейной жизни!» – сказал комментатор «Матч ТВ».