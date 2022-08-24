Все матчи сборной Уэльса на Чемпионате мира по футболу 2022

Во втором десятилетии нового века у сборной Уэльса появилось отличное поколение футболистов во главе с Гаретом Бейлом. В 2016 году они смогли выйти в полуфинал Чемпионата Европы. Их ждали на Чемпионате мира в России, но увы, Уэльс не прошел квалификацию. Наконец, в Катаре во второй раз за свою историю Драконы будут играть на первенстве мира. В 1958 году они вышли в четвертьфинал. Как будет на этот раз покажут поединки в группе В с Ираном, США и Англией.

Групповой этап. Тур 1

21 ноября, 22:00. США — Уэльс, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 2

25 ноября, 13:00. Уэльс — Иран, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 3

29 ноября, 22:00. Уэльс — Англия, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Чемпионат мира стартует 20 ноября и завершится 18 декабря. Уэльс вполне способен выйти из группы, но там достаточно и других претендентов. Время начала матчей указано московское.