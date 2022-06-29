ФИФА продала 1,8 млн билетов на ЧМ-2022. Катар лидирует по покупкам, Канада и Индия – в топ-10

Теги сборная США по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу бизнес ФИФА сборная Канады по футболу Сборная Катара по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу Сборная Индии по футболу Сборная ОАЭ по футболу ЧМ-2022 деньги Футбол

ФИФА опубликовала статистику реализации билетов на матчи ЧМ-2022.

На данный момент в общей сложности продано уже 1,8 млн билетов, большая часть раскуплена жителями страны-хозяйки – Катара.

Также в десятку в течение последнего периода продаж вошли Канада, Англия, Франция, Германия, Индия, Саудовская Аравия, Испания, ОАЭ и США.

Новый этап продажи билетов назначен на 5 июля. Входные документы будут реализовываться по мере поступления, а в случае повышенного спроса будет использоваться система управления очередью.

В общем случае отдельно взятый болельщик сможет приобрести до шести билетов на один матч и максимум 60 за весь турнир. Всего, как сообщил представитель ФИФА, планируется продать 3 миллиона билетов.

Начало чемпионата мира в Катаре назначено на 21 ноября 2022 года.

Каким будет ЧМ-2022 для фанатов: алкоголь разрешен, жара не страшна, наркотикам – нет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные