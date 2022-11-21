США — Уэльс, 21.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

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Матч США — Уэльс станет второй игрой среди участников группы B Чемпионата мира 2022 года в Катаре (Англия и Иран к тому моменту завершат свою игру, которая начнется на несколько часов раньше). Для сборной США этот чемпионат мира станет одиннадцатым в истории национальной команды. Уэльс же, выйдя в финальную часть мундиаля, во второй раз сыграет на Чемпионате мира, впервые с 1958 года. 

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Матч США – Уэльс состоится на стадионе «Ахмед бин Али» (Эр-Райан). Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Во сколько играют США – Уэльс

Где смотреть матч США – Уэльс

США

Сборная США вышла в финальную часть Чемпионата мира с третьего места в отборочной группе. По дополнительным показателям «звездно-полосатые» опередили Коста-Рику. Подопечные Грегга Берхалтера традиционно сильны дома — об этом свидетельствует статистика предыдущих игр. Так, из 5 игр, проведенных в родных стенах, «звездно-полосатые» одержали четыре победы.

Что касается состава команды, то в обойме сборной США есть молодые перспективные игроки, которые, несмотря на юный возраст, уже играют в европейских топ-клубах. Отдельно отметим следующую пятерку футболистов, которые наверняка станут лидерами «звездно-полосатых» на чемпионате мира:

Статистика и цифры:

  • В пяти предыдущих играх сборная США забила три гола, и пропустила четыре мяча;
  • В среднем, в предыдущих пяти матчах сборная США пропускает 0,8 гола за игру, и забивает по 0,6 гола за матч;
  • США неизменно забивает в трех предыдущих матчах;
  • Подопечные Грегга Берхалтера не проигрывают в 13 предыдущих домашних матчах.

Что касается пяти предыдущих матчей, проведенных «звездно-полосатыми», то матчи закончились следующими результатами:

  • Саудовская Аравия — США 0:0;
  • США — Япония 2:0;
  • США — Уругвай 0:0;
  • США — Марокко 3:0;
  • Коста-Рика — США 2:0.

Уэльс

Сборная Уэльса уже выйдя в финальную часть Мундиаля, пополнила свой актив уникальным достижением — грядущий мундиаль, лишь второй в истории валлийцев, до этого команда играла на мировом первенстве только в далеком 1958 году. Что касается отбора к ЧМ, то «драконам» пришлось, мягко говоря, непросто: две стыковые игры с Австрией и Украиной получились архисложными, но тем не менее подопечные Роба Пейджа сумели добиться положительного результата. 

Команда — крепкий середняк грядущего Чемпионата мира. Уэльс представляет собой укомплектованную и дисциплинированную команду, ну а главной звездой состава валлийской сборной является Гарет Бейл.

Статистика и цифры:

  • Предыдущие пять матчей ознаменовались для команды пятью забитыми, и девятью пропущенными голами;
  • Три предыдущие игры команда проиграла;
  • В предыдущих пяти играх команда забивает, в среднем, по 1 голу за игру, и пропускает по 1.8 мяча за матч;
  • Команда пропускает в пяти предыдущих матчах;
  • Команда забивает в 11 из 13 предыдущих встреч.

В предыдущих пяти матчах команда показала следующие результаты:

  • Уэльс — Польша 0:1;
  • Бельгия — Уэльс 2:1;
  • Нидерланды — Уэльс 3:2;
  • Уэльс — Бельгия 1:1;
  • Уэльс — Нидерланды 1:2.

Прогноз на матч США — Уэльс

Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира важен для обеих команд, поэтому проблем с мотивацией не будет. По именам сборная США превосходит своего соперника, к тому же, «звездно-полосатые» неплохо играют дома (в этот раз это будет условно домашний матч команды). Уэльс в отборе к мундиалю показал характер, и валлийцы наверняка навяжут борьбу американцам. Мы ждем матч, полный борьбы с минимумом опасных моментов. Предпочтение сделаем подопечным Грегга Берхалтера. Сборная США обыграет своего соперника с минимальным счетом (с разницей в 1 – 2 мяча). 

Букмекерская контора «Лига Ставок» дает на победу сборной США коэффициент 2.55, и котирует событие «обе забьют» в 2.03.

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