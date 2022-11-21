США — Уэльс, 21.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

В группе B второй парой команд, которые сыграют между собой, станут сборные США и Уэльса. Матч состоится на стадионе «Ахмед Бин Али» в городе Эр-Райя, начало в 22:00 по московскому времени.

Во сколько играют США – Уэльс

Где смотреть матч США – Уэльс

США — Уэльс: ставки на победу

В обеих командах достаточно опытных игроков, представляющих клубы Европы. Шансы сборных в этом матче выглядят приблизительно равными, и все же некоторое преимущество букмекеры отдают североамериканской команде. Коэффициент на ее победу — 2,60, коэффициент на победу сборной Уэльса — 3,15.

США — Уэльс: ставки на форы

Про команду Уэльса по понятным причинам мы знаем больше, а сборную США видим в лучшем случае раз в четыре года. Однако выступления американцев на чемпионатах мира часто бывают успешными. Матч вполне может завершиться вничью, поэтому можно рассмотреть осторожную ставку на победу команды США с форой 0 — 1,80, ставка на победу сборной Уэльса при условии ничьей с форой 0 принесет больше прибыли — 2,17.

США — Уэльс: ставки на тоталы

Всем болельщикам очень хотелось бы видеть результативные поединки на Чемпионате мира. Учитывая тенденцию последних первенств, нулевые ничьи случаются редко. Поэтому есть уверенность, что команды забьют больше двух мячей. Предлагаем ставку тотал больше 2,5 голов (ТБ 2,5) — 2,50.

Коэффициенты букмекеров на матч США — Уэльс