«Матч ТВ» не сократит показ еврокубков: «У нас отличные отношения с УЕФА. Это премиальный футбол даже без наших команд»

не планирует сокращать показ еврокубков.

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера канала .

– Как изменится показ еврокубков на «Матч ТВ» с учетом отсутствия российских команд?

– У нас отличные отношения с УЕФА. Мы ни в коем случае не планируем снижать показ еврокубков, покажем их в максимально возможном объеме. Даже в отсутствие наших команд, это премиальный европейский футбол, который наша аудитория уже привыкла смотреть на «Матч ТВ».

Мы стартовали в этом сезоне с показа Суперкубка УЕФА, в планах – Лига чемпионов, и Лига конференций. Как и прежде, будем брать максимально возможную квоту для федерального эфира, то есть по два слота в день. Помимо этого, у нас запланированы трансляции на «Матч Премьер», где будет большой онлайн всех встреч и матчи на тематических каналах «Футбол», – сказал Конов.