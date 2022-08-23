«Матч ТВ» не сократит показ еврокубков: «У нас отличные отношения с УЕФА. Это премиальный футбол даже без наших команд»

«Матч ТВ» не планирует сокращать показ еврокубков.
Об этом сообщил заместитель генерального продюсера канала Василий Конов.
– Как изменится показ еврокубков на «Матч ТВ» с учетом отсутствия российских команд?
– У нас отличные отношения с УЕФА. Мы ни в коем случае не планируем снижать показ еврокубков, покажем их в максимально возможном объеме. Даже в отсутствие наших команд, это премиальный европейский футбол, который наша аудитория уже привыкла смотреть на «Матч ТВ».
Мы стартовали в этом сезоне с показа Суперкубка УЕФА, в планах – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций. Как и прежде, будем брать максимально возможную квоту для федерального эфира, то есть по два слота в день. Помимо этого, у нас запланированы трансляции на «Матч Премьер», где будет большой онлайн всех встреч и матчи на тематических каналах «Футбол», – сказал Конов.