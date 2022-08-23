«Матч ТВ» не сократит показ еврокубков: «У нас отличные отношения с УЕФА. Это премиальный футбол даже без наших команд»

Теги Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Василий Конов Матч ТВ Лига Конференций УЕФА Футбол

«Матч ТВ» не планирует сокращать показ еврокубков.

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера канала Василий Конов.

– Как изменится показ еврокубков на «Матч ТВ» с учетом отсутствия российских команд? 

– У нас отличные отношения с УЕФА. Мы ни в коем случае не планируем снижать показ еврокубков, покажем их в максимально возможном объеме. Даже в отсутствие наших команд, это премиальный европейский футбол, который наша аудитория уже привыкла смотреть на «Матч ТВ».  

Мы стартовали в этом сезоне с показа Суперкубка УЕФА, в планах – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций. Как и прежде, будем брать максимально возможную квоту для федерального эфира, то есть по два слота в день. Помимо этого, у нас запланированы трансляции на «Матч Премьер», где будет большой онлайн всех встреч и матчи на тематических каналах «Футбол», – сказал Конов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные