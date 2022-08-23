«Матч ТВ» не будет показывать игры украинских команд: «Не мы обесценивали тезис об отсутствии политики в спорте»

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев бундеслига Германия телевидение Василий Конов Политика Матч ТВ Футбол

«Матч ТВ» не будет показывать игры украинских команд.

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера канала Василий Конов.

– Будете ли показывать на «Матч ТВ» игры украинских команд? Если да, они будут в прямом эфире? 

– Мы показали обзор игры киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов в выпусках новостей и аналитических программах. Мне кажется, что на сегодняшний день показывать игры с участием команд из Украины в эфире федерального канала неправильно – не мы годами планомерно обесценивали тезис об отсутствии политики в спорте.  

– В прошлом сезоне «Матч ТВ» несколько раз уходил с эфиров Бундеслиги из-за того, что на баннерах стадиона были политические лозунги. Практика приостановок трансляций продолжится? 

– В прошлом сезоне это были разовые ситуации. Тут сильно зависит, какого рода эти лозунги. Несколько раз были случаи, когда в трансляциях появлялись QR-коды с возможностью перечисления средств для военнослужащих Украины. В таком случае мне кажется странным оставлять подобное в российском эфире. 

Если смотреть на концовку прошлого сезона или начало этого, никаких политических акций или лозунгов уже практически не было и, соответственно, не было никаких проблем с трансляциями, за исключением одной игры Бундеслиги, – сказал Конов.

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