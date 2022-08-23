«Матч ТВ» не будет показывать игры украинских команд: «Не мы обесценивали тезис об отсутствии политики в спорте»

не будет показывать игры украинских команд.

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера канала .

– Будете ли показывать на «Матч ТВ» игры украинских команд? Если да, они будут в прямом эфире?

– Мы показали обзор игры киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов в выпусках новостей и аналитических программах. Мне кажется, что на сегодняшний день показывать игры с участием команд из Украины в эфире федерального канала неправильно – не мы годами планомерно обесценивали тезис об отсутствии политики в спорте.

– В прошлом сезоне «Матч ТВ» несколько раз уходил с эфиров Бундеслиги из-за того, что на баннерах стадиона были политические лозунги. Практика приостановок трансляций продолжится?

– В прошлом сезоне это были разовые ситуации. Тут сильно зависит, какого рода эти лозунги. Несколько раз были случаи, когда в трансляциях появлялись QR-коды с возможностью перечисления средств для военнослужащих Украины. В таком случае мне кажется странным оставлять подобное в российском эфире.

Если смотреть на концовку прошлого сезона или начало этого, никаких политических акций или лозунгов уже практически не было и, соответственно, не было никаких проблем с трансляциями, за исключением одной игры Бундеслиги, – сказал Конов.