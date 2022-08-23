Замгенпродюсера «Матч ТВ» о трансляциях Кубка мира по биатлону и лыжам: «Понимания нет. Зарубежные соревнования зрителям неинтересны, если на них нет россиян»

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Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов ответил на вопрос о возможном показе Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам в следующем сезоне.

В марте российские биатлонисты и лыжники были отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине. После этого «Матч ТВ» прекратил трансляции гонок по своей инициативе.

– Собираетесь ли вы показать Кубки мира по лыжам и биатлону следующей зимой или откажетесь от трансляций, как это было в прошлом сезоне после отстранения россиян? 

– Мы пока ведем переговоры по этим турнирам, окончательного понимания нет. Очевидно, что основной акцент будет сделан на внутрироссийские старты. Зарубежные соревнования зрителям неинтересны, если на них нет россиян, – заявил Конов.

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