«Матч ТВ» подписал новый контракт с КХЛ о показе игр

Теги телевидение КХЛ Василий Конов КХЛ ТВ Матч ТВ Хоккей

КХЛ и «Матч ТВ» подписали новый телевизионный контракт.

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

«Мы буквально только что подписали новое соглашение с КХЛ – с 1 сентября лига вернется на наши экраны», – сказал Конов.

Ранее вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов говорил, что лига вскоре расскажет о телевещателях нового сезона.

Также сообщалось, что онлайн-кинотеатр Okko предлагал КХЛ более 1 миллиарда рублей в год за права на показ матчей.

Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ начнется 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Металлургом».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные