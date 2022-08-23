«Барса» предложила «Боруссии» обменять Менье на Деста

«Барселона» работает над трансфером Тома Менье.
Ранее сообщалось, что каталонцы хотят подписать защитника «Боруссии», но немецкая команда не хочет его продавать, поскольку замену будет найти сложно. Дортмундский клуб требовал за трансфер 15 миллионов евро, а такие условия не устраивали «блауграну».
По информации Diario Sport, сейчас «Барса» предложила «Боруссии» отдать Менье в обмен на Серджиньо Деста. Черно-желтые еще не ответили на это предложение.
Подробную статистику Менье можно найти здесь, а Деста – здесь.