«Барса» предложила «Боруссии» обменять Менье на Деста

работает над трансфером .

Ранее сообщалось, что каталонцы хотят подписать защитника , но немецкая команда не хочет его продавать, поскольку замену будет найти сложно. Дортмундский клуб требовал за трансфер 15 миллионов евро, а такие условия не устраивали «блауграну».

По информации Diario Sport, сейчас «Барса» предложила «Боруссии» отдать Менье в обмен на . Черно-желтые еще не ответили на это предложение.

Подробную статистику Менье можно найти здесь, а Деста – здесь.