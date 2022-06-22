19-летний вингер киевского «Динамо» Диалло интересен «Баварии», «Барселоне», «Боруссии», «Лейпцигу», «Милану» и «Монако» (Fussball Transfers)

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Лион Марсель Монако Милан Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Андерлехт Брюгге высшая лига Бельгия возможные трансферы РБ Лейпциг сборная Сенегала U-20 Самба Диалло Футбол

Вингер киевского «Динамо» Самба Диалло интересен европейским клубам. 

По информации Fussball Transfers, в услугах 19-летнего сенегальца заинтересованы «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Лейпциг», «Барселона», «Марсель», «Лион», «Монако», «Милан», «Брюгге» и «Андерлехт». 

Контракт игрока сборной Сенегала U-20 с киевским клубом рассчитан до 2026 года, однако он на текущий момент не рассматривает вариант с пребыванием на Украине. Согласно новым правилам ФИФА, иностранные игроки могут приостанавливать контракты с украинскими клубами до 2023 года. 

В прошедшем сезоне Юношеской лиги УЕФА Диалло забил 5 голов. Его статистику можно найти здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные