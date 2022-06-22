19-летний вингер киевского «Динамо» Диалло интересен «Баварии», «Барселоне», «Боруссии», «Лейпцигу», «Милану» и «Монако» (Fussball Transfers)

Вингер киевского «Динамо» Самба Диалло интересен европейским клубам.

По информации Fussball Transfers, в услугах 19-летнего сенегальца заинтересованы , дортмундская , «Лейпциг», , «Марсель», «Лион», , , «Брюгге» и «Андерлехт».

Контракт игрока сборной Сенегала U-20 с киевским клубом рассчитан до 2026 года, однако он на текущий момент не рассматривает вариант с пребыванием на Украине. Согласно новым правилам ФИФА, иностранные игроки могут приостанавливать контракты с украинскими клубами до 2023 года.

В прошедшем сезоне Юношеской лиги УЕФА Диалло забил 5 голов. Его статистику можно найти здесь.