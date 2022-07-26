Тома Менье: «Неймар в «ПСЖ» потерял магию. Я был его огромным фанатом, когда он играл в «Барселоне»

высказался о , а также вспомнил о периоде, проведенном в .

«Должен признать, что был огромным фанатом Неймара, когда он играл в «Барселоне». Но в «ПСЖ», по моему мнению, он потерял свою магию. Возвращение на прежний уровень зависит от него. Если бы мне было 10 лет, его постер висел бы в моей комнате.

«ПСЖ» исключил меня из состава по решению Леонардо, который тогда был спортивным директором. Дело было в том, что я не хотел продлевать контракт. Все прошло без меня, включая финал Лиги чемпионов, хотя я заслужил сыграть там.

С личной точки зрения покидать Париж было нелегко. Моей жене, детям, мне самому очень нравился город. Было сложно сдаться. Но со временем наша семья к этому адаптировалась», – сказал в интервью kicker защитник дортмундской , выступавший за «ПСЖ» с 2016 по 2020 год.