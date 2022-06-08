«Барсе» интересен правый защитник «Шахтера» Додо. В клубе считают, что он может стать «новым Дани Алвесом»

«Барселоне» интересен правый защитник Додо.

По данным Diario Sport, 23-летний бразилец – одна из кандидатур руководства «Барселоны» на усиление правого фланга обороны.

Додо не хочет оставаться в «Шахтере» и считает этап в этом клубе завершенным, хотя его контракт действует до лета 2025 года. В ближайшее трансферное окно бразилец намерен сменить клуб. По этой причине он отказался от всех предложений, что получил весной, когда ФИФА позволила игрокам из украинского чемпионата переходить в другие клубы вне рамок трансферного окна. Додо хочет найти окончательное решение для своей карьеры – он согласится на полноценный трансфер или на аренду с обязательством выкупа.

В «Барселоне» полагают, что у Додо есть потенциал для того, чтобы стать новым Дани Алвесом. Интерес к 23-летнему футболисту проявляет не только «Барса» – за последние месяцы им интересовались , , «Фиорентина» и .

Кроме того, на правый фланг обороны «Барса» хочет подписать Сесара Аспиликуэту из . 39-летний Алвес, вероятно, продлит контракт с каталонским клубом, но пока неизвестно, останется ли бразилец в команде на весь сезон-2022/23. Существует вариант, при котором Алвес будет играть за «Барсу» лишь до зимнего трансферного окна – после ЧМ-2022 он может уйти. Серджиньо Дест покинет команду этим летом.

В минувшем сезоне Додо отдал 4 передачи в 14 матчах украинского чемпионата. Его полную статистику можно изучить по ссылке.