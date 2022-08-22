Каземиро: «Роналду – один из лучших игроков всех времен. Надеюсь, он останется в «МЮ»

Каземиро высказался о переходе в .

В частности, бразилец выразил надежду, что Криштиану Роналду продолжит выступать за английский клуб.

«Не забывайте, что клуб, в который я перехожу, самый большой в мире. По уровню величия он может соперничать с «Реалом», хотя и не теперь.

С Роналду я не говорил. Надеюсь, он останется, ведь это один из лучших игроков всех времен.

Хочу привнести свои ценности в «Манчестер Юнайтед», все, чему меня научил : побеждать день за днем, на каждой тренировке.

Хочу узнать Премьер-лигу изнутри. В 30 лет я нахожусь на пике своей карьеры и наслаждаюсь всем, что имею», – заявил футболист на прощальной пресс-конференции в «Реале».

Сообщалось, что трансфер повлиял на решение Роналду остаться в «Юнайтед».