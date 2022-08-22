Рой Кин: «Агент Каземиро, должно быть, в восторге. «МЮ» в отчаянии, а когда ты в отчаянии, то переплачиваешь»

Экс-хавбек Рой Кин прокомментировал подписание клубом .

«Они в отчаянии. Но он хороший игрок. Он получает долгосрочный контракт и много денег. То же было с Эриксеном – он подписал договор на три года.

Агент, должно быть, в восторге от этой сделки. Когда ты в отчаянии, то платишь больше, чем стоит, мне кажется», – сказал Кин.

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