Рой Кин: «Агент Каземиро, должно быть, в восторге. «МЮ» в отчаянии, а когда ты в отчаянии, то переплачиваешь»

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Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал подписание клубом Каземиро.

«Они в отчаянии. Но он хороший игрок. Он получает долгосрочный контракт и много денег. То же было с Эриксеном – он подписал договор на три года.

Агент, должно быть, в восторге от этой сделки. Когда ты в отчаянии, то платишь больше, чем стоит, мне кажется», – сказал Кин.

«С чего бы Каземиро уходить из «Реала»? «МЮ» уже не тот. Единственная причина – «Вот тебе 300 тысяч фунтов в неделю и контракт на 4-5 лет». Бен Фостер о хавбеке

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